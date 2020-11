Ginásio Aristophano Antony – O Ginásio do Rio Negro Clube – por Dudu Monteiro de Paula

O ano de 1975, foi de destaque para o “galo” da Praça da Saudade.

O clube ganhou outra joia, para coroar a famosa sede social do Atlético Rio Negro Clube, “O PALACIO DOS ESPELHOS”: um ginásio com capacidade para duas mil pessoas, com piso da melhor qualidade para os esportes de quadra.

O Rio Negro, desde sua inauguração foi o precursor das mais variadas modalidades esportivas, a saber: Esgrima; o nascimento do Jiu Jitsu para o Brasil; Natação; Polo Aquático; “Aqualoucos”; Balé aquático; Travessia do Rio negro; dentre outros com grande destaque e lógico, o futebol “Barriga Preta”.

O Presidente do clube à época, o empresário ÉZIO FERREIRA empreendeu um projeto arrojado e no local onde nasceu o handebol manauense, construiu um ginásio de esportes e resolveu inaugurá-lo em grande estilo. Acredito que foi o primeiro clube a ter um ginásio no Amazonas!

Em março de 1975, o Ézio reuniu comigo e solicitou para a inauguração, um grande time de “futebol de salão” (hoje FUTSAL). Eu era o Presidente da FAUD e ia com a seleção amazonense aos Jogos Universitários Brasileiros.

A Faculdade Campeã da modalidade daquele ano foi a Gama Filho do Rio de Janeiro, uma verdadeira seleção brasileira (um timaço)! Convidei e eles vieram a Manaus.

Com a presença de um grande público e autoridades da cidade, a programação foi longa e agradável. Contou com a presença de muitos destaques desportivos do clube, além do Prefeito de Manaus, o Coronel Jorge Teixeira, que dentre outros predicados, um excelente jogador de voleibol, um atleta praticante e o introdutor do voleibol de praia no Amazonas.

Na abertura, a apresentação das meninas da ginástica amazonense, medalhistas em nível nacional, seguida por um jogo de basquete e um de voleibol. Como atração principal, se é que assim podemos falar, o grande jogo de “futebol de salão”.

O adversário da Gama Filho, logicamente, a equipe do Rio Negro. Que em 1974, tinha vencido o brasileiro em Belém (PA), derrotando a fortíssima equipe do SUMOV do Ceará, time histórico do “futebol de salão” nacional.

Para reviver este “Galo Robusto” campeão – Goleiros: Flavio Antony e Mário Costa; Jogadores: Alfredo, Berdana, Petronilo, Álvaro Mestrinho, Armando, Muni e Zé Rogério Antony. Acreditem uma equipe de respeito: força, técnica, talento e se faziam respeitar.

Vale lembrar, que naquela época a bola era bem mais pesada; não quicava; era proibido entrar na área; lateral com as mãos e; outras diferenças.

A inauguração foi em uma noite quente, com o ginásio “entupido” e muito barulho, quase quatro mil pessoas, o dobro da capacidade! Porém, nem o grande público, nem a equipe do Rio Negro, foram capazes de parar a seleção da Gama Filho. Um jogo de gigantes!

O time carioca mostrou, que era sim, o melhor do Brasil do “futebol de salão” e venceu o jogo por 4 a 1.

Ninguém ficou triste, pois quando o adversário é melhor, temos mais é que aplaudir! E foi exatamente que aconteceu, uma noite inesquecível! Muitos anos passaram, porém, algumas destas estrelas do Amazonas, estão aí para contar a História, que também presenciei.

Graças ao atual Presidente do Atlético Rio Negro Clube, JEFFERSON OLIVEIRA, o ginásio foi resgatado, reformado e está em pleno uso, com excelente manutenção.

A recuperação do patrimônio do GALO DA PRAÇA DA SAUDADE, O CENTENARIO ATLETICO RIO NEGRO CLUBE, reforça o sentimento quando entramos na bela sede do clube. Se concentrarmos, conseguimos escutar no fundo coração: “EM QUAQUER ESPORTE O RIO NEGRO É O MAIS FORTE”.

Muito obrigado Presidente Jefferson, pois o eco desta canção está cada vez mais audível!

Por hoje é só! Semana que vem tem mais! Fuuuiiiiii!

