Careiro é o primeiro município a ter ambulatório de assistência médica

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), em parceria com Ministério da Saúde (MS), implantou nesta semana o primeiro ambulatório de assistência médica especializada por telemedicina no município de Careiro (a 88 quilômetros de Manaus).

O projeto é financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) e tem apoio do Hospital Albert Einstein (HAE).

Estão sendo ofertadas consultas com médicos do HAE nas especialidades de Cardiologia, Endocrinologia, Pneumologia, Reumatologia, Neurologia, Neuropediatria e Psiquiatria.

Em Careiro, no primeiro dia de implantação foram realizadas três consultas por telemedicina, das quais duas em cardiologia e uma em neuropediatria.

Arce também destacou que todos os equipamentos que serão utilizados no projeto já foram entregues aos municípios que farão parte dessa primeira fase da iniciativa.

Visita técnica – A coordenadora de Operações da Telemedicina do Hospital Albert Einstein, Renata Albaladejo Morbeck, esteve no Amazonas para acompanhar a implantação do projeto. De acordo com ela, o projeto promove consultas de sete especialidades para integrar a atenção primária e proporcionar o acesso aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) a especialidades.

Até dezembro deste ano, a previsão é que será implantado o projeto nos municípios de Envira e Maraã. As demais cidades terão o serviço implantado até setembro de 2021, seguindo o planejamento da SES-AM.