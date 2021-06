Governador faz entrega de itens escolar em Nova Olinda do Norte

O governador Wilson Lima realizou, nesta sexta-feira (11/07) a entrega de fardamentos e materiais para a rede pública do município de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus). Cumprindo agenda na cidade, o governador fez o repasse de itens de consumo para a Associação Pestalozzi e, também, anunciou a doação de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência, por meio do Governo do Estado.

“Quando entrei naquele portão e vi essa obra, essa foi uma das primeiras obras entregues no nosso governo. A gente faz um resgate histórico, porque estamos entregando depois de 7 anos fardamento para os alunos, material escolar, livro, caderno, lápis, caneta e entregando para professores, além de computadores para a rede pública de ensino, alunos que as famílias não teriam condições de comprar um computador. Educação é prioridade no nosso governo”, afirmou o governador.

Os fardamentos alcançarão todos os 3.711 alunos da rede estadual. Como medida de auxílio à educação, a Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc) disponibilizará materiais escolares para alunos do Ensino Fundamental dos anos iniciais, tais como cadernos horizontais, lápis, borrachas, giz de cera, lápis de cor, colas, apontadores, cadernos de caligrafia, de desenho e tesoura sem ponta.

Além disso, os estudantes do Ensino Fundamental dos anos finais receberão kits com lápis, cadernos de matéria, canetas, borrachas, régua, lápis de cor, cola e tesoura sem ponta, assim como os alunos do Avançar, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Indígena e Tecnológico.

De acordo com a Seduc, os estudantes do Ensino Médio também terão kits com dois cadernos de matéria, caneta, lápis, lápis de cor, borracha, apontador, cola, régua e tesoura sem ponta.

Por meio do projeto Educação 4.0, o município ainda recebeu 84 notebooks para o desenvolvimento educacional de estudantes do Ensino Médio e de professores.

Ainda no município, o governador Wilson Lima executou a entrega de materiais permanentes e equipamentos de consumo para a Associação Pestalozzi de Nova Olinda do Norte, e também anunciou a doação de cadeiras de rodas para Pessoas com Deficiência.

Em Nova Olinda, a associação atende 420 pessoas com deficiência nas áreas de educação, assistência social e saúde. A presidente da entidade, Cristiane Oliveira, agradeceu o apoio dado pelo Governo do Estado.

Conforme o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), entre os itens a serem entregues para Associação Pestalozzi, estão eretor com mesa de treinos de postura adulto e infantil, nebulizador portátil, aparelho de pressão com estetoscópio adulto, ciclo norte e orbitador de chão.

A entidade também recebe bicicleta, rampa carrinho, pula-pula, cantinho dinâmico, sofá, guarda-roupa, estante, geladeira 240L, computadores completos, tablet, TV smart 65”, notebook 15”, impressora, prensa de estampa 80 por 60, impressora multifuncional ecotank, monofilamentos, lanterna para exame neurológico, entre outros materiais.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), entregará, até o final de junho, 23 cadeiras de rodas dos tipos Universal, Dinâmica – Infantil, Postural Infantil e Postural Adulto.

Todas as pessoas que vão receber as cadeiras foram cadastradas no ano passado; e passaram por uma triagem do setor de benefícios da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Sejusc.

Em todo estado devem ser entregues 878 cadeiras de rodas e R$ 819.844,72 é o valor referente a essa primeira quantidade. Até o fim ano deve ser feita mais uma compra de cadeiras no valor de aproximadamente R$ 600 mil. Os recursos são do FPS.