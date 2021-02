Governador recebe concentradores como ajuda humanitária da UNICEF e Opas

Na manhã desta quarta-feira (10), o Amazonas recebeu 80 concentradores de oxigênio, oriundos da ajuda humanitária do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para as unidades de saúde da capital e do interior. O governador Wilson Lima acompanhou a chegada e ressaltou que esse apoio também deve atender a demanda de pessoas com problemas respiratórios, que necessitam do uso do equipamento para tratamento em casa.

“A Unicef e também a Opas têm sido grandes parceiros do estado do Amazonas já de algum tempo, e principalmente nesse momento tão difícil da pandemia. Os equipamentos que estamos recebendo hoje serão importantes para atender aquelas pessoas atingidas pela Covid, tanto na capital quanto no interior, e especialmente aquelas pessoas que fazem o tratamento em casa, para evitar que elas levem aquela estrutura grande de cilindros”, comentou o governador Wilson Lima.

Os concentradores de oxigênio são equipamentos que armazenam e filtram as moléculas de oxigênio em seu interior. Ou seja, todo o processo é realizado no interior da máquina. O ar é retirado do ambiente, purificado, concentrado e enviado ao paciente através de cânulas ou máscaras.

O Governo do Amazonas tem adotado medidas para ampliar a aquisição de oxigênio na rede estadual de saúde da capital e interior. Além da oferta de concentradores de oxigênio, o Estado já instalou 22 miniusinas de oxigênio que produzem 10.128 metros cúbicos do produto. A meta é chegar a 69 unidades instaladas. A ação faz parte da estratégia para a ampliação da oferta de oxigenoterapia e de tratamento especializado, em especial para os pacientes acometidos pela Covid-19.