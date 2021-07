Governo do AM, envia Rocam para realizar operação ‘Paz e Sossego’ em Pauini

Diante dos últimos acontecimentos criminosos em Pauini, inclusive o assassinato de um jovem de 16 anos, e das constantes reclamações da população, o prefeito Renato Afonso (PSD) se deslocou até Manaus, e esteve com Secretário da Casa Militar do Governo do Estado e solicitou do Coronel PM Fabiano Bó, um reforço para agir na cidade.

O Chefe da Casa Militar prontamente atendeu, e já se encontra na cidade um contigente de 8 policiais do grupo especial ROCAM, que vai desencadeou a Operação denominada ‘Paz e Sossego Pauini’, que é capitaneada pelo 1° Tenente Sullivan. Onde fizeram apreensões de Armas brancas, Armas de Fogo (caseiras), Armas de Fogo (Simulacro), Entorpecentes ( maconha e pasta base de cocaína) e várias pessoas detidas.

Também foram efetuadas e comprimento do Decreto estadual e Municipal em Bares e estabelecimentos de eventos, feitas às abordagem e retirando os menores de idade desses estabelecimentos.

“O prefeito, em nome dos pauiniense, agradece o Governo do Estado pela presteza de sempre em atender nossas necessidades”.