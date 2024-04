Governo do Amazonas anuncia construção de 64 unidades habitacionais no bairro Alvorada

O Governo do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e a Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), deu um passo importante em direção à redução do déficit habitacional no estado. Um novo edital de Chamamento Público foi publicado para credenciar empresas interessadas em participar da construção de mais 64 unidades habitacionais no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, pelo programa Amazonas Meu Lar, em colaboração com o Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.





Essa iniciativa visa atender às famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.640,00, pertencentes à Faixa 1 de renda. O governador Wilson Lima ressaltou a importância dessa parceria com o Governo Federal, destacando que o programa é uma das ações prioritárias de sua gestão, visando proporcionar moradias adequadas e reduzir o déficit habitacional do estado.

O edital, denominado Chamamento Público nº 004/2024-SEDURB/SUHAB, está disponível no site do programa Amazonas Meu Lar, no qual as empresas interessadas podem encontrar informações detalhadas sobre o processo de credenciamento. O prazo para credenciamento se estende até o dia 15 de abril, e a documentação necessária deve ser encaminhada para o e-mail “[email protected]”.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Fausto Júnior, enfatizou que essa é mais uma etapa importante para o programa Amazonas Meu Lar, refletindo o compromisso do governo em fornecer moradias dignas para as famílias amazonenses. Ele ressaltou ainda que o processo de credenciamento assegura igualdade de oportunidades para todas as empresas do ramo.

O diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro, explicou que a área onde será construído o novo empreendimento foi doada pela União ao estado, representando o primeiro imóvel recebido com a finalidade de habitação. O residencial contará com 64 unidades distribuídas em quatro blocos, cada uma composta por dois quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro e varanda, totalizando cerca de 45 m² por unidade.

Esse projeto, denominado “Residencial Amazonas Meu Lar 4”, é parte de uma parceria entre o Governo Federal e o Governo do Amazonas, com recursos do FAR. Além do Alvorada, outros locais foram aprovados para a construção de unidades habitacionais pelo programa Amazonas Meu Lar, totalizando 720 unidades em diferentes áreas do estado. O investimento totaliza aproximadamente R$ 193.800,00 por unidade habitacional construída, incluindo a contrapartida do Governo do Amazonas e recursos do FAR.

Com essa iniciativa, o Governo do Amazonas reforça seu compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da população, proporcionando não apenas moradias, mas também oportunidades de crescimento e desenvolvimento para as famílias amazonenses.