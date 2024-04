Desmatamento na Amazônia cai mais de 40%

Os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram uma redução de 41,7%. A marca foi registrada no primeiro trimestre deste ano.





O número indica uma perda de 491,8 km² de vegetação nativa, na comparação com 2023, quando a taxa foi de 844,6 km². Os dados são do sistema Deter, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Considerando apenas o mês passado, a taxa caiu 59% na Amazônia, indo de 356,1 km² em 2023 para 146,6 km² neste ano. No início do ano, quando acontece a temporada de chuvas, os números de desmate tendem a ser melhores do que no restante do ano, já que o tempo dificulta a atividade. O céu nublado também dificulta a captura de imagens pelos satélites que alimentam o Deter. Em março, a cobertura de nuvens registrada pelo Inpe na Amazônia foi de 30% e, no cerrado, de 23%.

Os números oficiais são de outro sistema do Inpe, o Prodes, mais preciso e divulgado anualmente. Em novembro, os dados do Prodes mostraram que, de agosto de 2022 a julho de 2023, foram perdidos 9.001 km² de floresta amazônica, uma redução de 22,3% na comparação com o período anterior.