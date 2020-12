Governo do Amazonas conclui reconstrução do sistema viário de Maraã

O Governo do Amazonas concluiu, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), as obras de reconstrução do sistema viário da sede do município de Maraã, distante 634 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento de R$ 3.077.855,07, a obra contemplou a realização de serviços de terraplenagem, regularização de subleito e sub-base, drenagem, pavimentação em concreto armado, bem como a aplicação de meio-fio e sarjeta.

As obras foram realizadas em 2,50 quilômetro de vias, atendendo seis ruas nos bairros Ricardo Avelino, Benedito Ramos e Dalila Maciel. As ruas reconstruídas foram a Estrada do Aeroporto, Avenida 01, rua 03 e rua Benedito Ramos.

A reconstrução do sistema viário facilita a trafegabilidade das ruas da cidade e melhora a qualidade de vida dos habitantes.

Situado na calha do Alto Solimões, o município de Maraã conta com uma população estimada em 18.261 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2020.