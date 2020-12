Prefeitos do AM devem responder questionário sobre gestão até dia 15

Os prefeitos do Amazonas têm até o próximo dia 15 para responderem ao questionário referente ao Índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEGM). O documento está disponível no portal e-contas do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM): https://econtas.tce.am.gov.br/eContas/login.jsf.

O IEGM é item obrigatório nas prestações de contas anuais a partir do exercício financeiro de 2019 e, teria de ser respondido até 30 de novembro. No entanto, segundo o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello, o prazo foi prorrogado após mudanças no método do envio.

Os questionários têm por objetivo apreciar a efetividade da gestão municipal em sete áreas temáticas: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, governança em tecnologia da informação e defesa das cidades.

Outras informações e esclarecimentos podem ser enviadas para o e-mail: [email protected]