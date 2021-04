Governo do Amazonas recebe 64.700 novas doses dos imunizantes CoronaVac

O Governo do Amazonas recebeu, na madrugada desta sexta-feira (30/04), a 15ª remessa de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). O lote conta com um total de 64.700 doses dos imunizantes CoronaVac, fabricado pelo Instituto Butantan, e AstraZeneca, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A remessa chegou à capital amazonense por volta de 0h30, trazida em uma aeronave modelo Boeing 767-300 da empresa Latam, que desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A carga conta com 1.200 doses da vacina CoronaVac e 63.500 doses da vacina AstraZeneca.

“A gente recebeu bastante dose de AstraZeneca, e como ela está destinada só para a primeira dose, a gente consegue avançar bastante com os grupos prioritários”, destaca o chefe de Departamento de Vigilância Ambiental (DVA) da FVS-AM, Elder Figueira.

Após o desembarque, as doses foram escoltadas pela Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na FVS-AM, onde foram contabilizadas e armazenadas. A partir deste final de semana, as prefeituras municipais poderão agendar para receber os imunizantes diretamente na fundação.

Alvo – De acordo com o 13º Informe Técnico relativo à 15ª Pauta de Distribuição, emitido pelo Ministério da Saúde (MS) na terça-feira (27/04), a nova remessa deverá atender a primeira dose de trabalhadores das Forças Armadas, Forças de Segurança e Salvamento, por meio do imunizante AstraZeneca, e da população de 60 a 64 anos por meio da vacina CoronaVac.

Vacinômetro – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 852.541 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quinta-feira (29/04), sendo 596.409 de primeira dose e 256.132 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do link https://bit.ly/3aTsndS.