MANAUS – Vários vídeos mostram o momento em que corpos são retirados de covas razas no ramal da SUDAM, município de Itacoatiara, distante (distante 176 quilômetros de Manaus).

O caso aconteceu em toda a tarde de quinta-feira, (29), onde quatro pessoas foram encontradas mortas em um sitio da localidade. O local onde os corpos foram encontrados funcionava como laboratório do tráfico de drogas, e as mortes tem ligação direta com o crime.

Por Correio da Amazônia