Governo Doria arrecada R$ 163 Milhões para ampliar fábrica do Instituto Butantan

O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o estado conseguiu arrecadar R$ 162 milhões da iniciativa privada, em doações, para a construção da nova fábrica do Instituto Butantan. O anúncio ocorreu durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (3).

Segundo o governo, a ampliação da fábrica dará mais autonomia e capacidade de produção da vacina Coronavac.

“O Governo do Estado de São Paulo conseguiu ultrapassar a meta de captação de recursos privados em doação, sem nenhuma contrapartida de nenhuma espécie do setor público. São doações de 36 empresas”, afirmou o governador.

As obras da nova fábrica do Butantan tiveram início ainda em novembro de 2020. O novo espaço, que fica pronto em setembro deste ano, terá cerca de 11 mil m² e, além de produzir as doses da vacina contra a Covid-19, poderá produzir outros imunizantes fabricados no Instituto Butantan.

“O apoio da iniciativa privada foi fundamental para viabilizar este processo de forma célere. Ultrapassamos a meta de R$ 160 milhões inicialmente prevista e nos próximos meses concluiremos a obra. Ainda neste ano daremos início à produção integral da vacina em nosso país”, disse o presidente da InvestSP, Wilson Mello.

A nova fábrica do Butantan terá produção totalmente nacional da vacina, então não será mais necessário a importação de insumos da China ou qualquer outro país.

Entre as empresas que doaram para a iniciativa de ampliação, estão bancos e empresas do setor de bebibas. Veja algumas a seguir: AmBev, Americanas, Bradesco, Fundação Casas Bahia, iFood, Itaú, JBS, Magalu, Santander, Vale, Votorantim, XP, entre outras empresas.

O governador revelou ainda que até março espera anunciar mais R$ 20 milhões em doações do setor privado para a compra de equipamentos suplementares da nova fábrica do Butantan.

“Prometemos a meta de R$ 160 milhões, ultrapassamos, fomos a R$ 162 milhões e agora temos outro compromisso de chegar a R$ 180 milhões para a nova fábrica”, disse Doria.

IG