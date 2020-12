Governo realiza entrega de cheque pagamento do programa Crédito Solidário

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realizou ontem sexta-feira (18), a entrega de cheque pagamento do Crédito Solidário, programa que disponibiliza financiamentos com linhas de crédito, para fomentar o mercado de trabalho informal na capital amazonense, para mulheres que estão querendo ser inclusas no contexto socioeconômico, realizando trabalhos informais para a geração de renda familiar e desenvolvendo atividades produtivas ligadas à prestação de serviços como, profissionais da beleza, vendas de lanches, confecções, artesanato e outros.

A ação teve um alcance de aproximadamente 57 novas clientes aprovadas no Programa, com recursos estimados na ordem de R$ 98.600,00 mil. O valor disponível para cada cadastrada aprovada foi de R$ 500 a R$ 2 mil.

O evento contou com a presença da primeira-dama do Estado, Taiana Lima, que realizou a entrega dos cheques para as “Mulheres Empreendedoras”.

“É um grande prazer participar da entrega do cheque pagamento do Credito Solidário, Programa que incentiva o empreendedorismo e busca alavancar a renda familiar dessas mulheres que não têm medo de irem à luta, em busca do sustento diariamente de suas famílias. Hoje, a palavra que eu quero deixar para vocês determinação! Continuem em busca desses sonhos, e contem sempre com o meu apoio e o apoio do Governo do Amazonas nessa caminhada. Gostaria de aproveitar e anunciar a abertura do calendário das ações 2021, que irão contemplar o interior do estado a partir do dia 15 de janeiro, e a capital, que será a partir do dia 15 de fevereiro. Desde já, gostaria de parabenizar a todas as contempladas, e dizer que estou torcendo pelo sucesso de vocês. Muito obrigada!”, declara a primeira-dama do estado, Taiana Lima.

“Temos a felicidade em poder entregar hoje o financiamento para 57 Mulheres Empreendedoras, mulheres essas que tiveram as suas atividades produtivas afetadas em serviços como, profissionais da beleza, vendas de lanches, confecções, artesanato e outros”, afirma a secretária-executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Kathelen Santos.

A esteticista Larissa Maciel, uma das novas contempladas do Programa Crédito Solidário, fala o que será feito com o recurso e agradece ao benefício recebido. “O pagamento do cheque do Programa irá me ajudar bastante a renovar o meu estoque e ampliar o meu negócio na área de estética. O Crédito Solidário com certeza veio em uma boa hora, por este motivo, venho a agradecer ao Governo do Estado e ao Fundo de Promoção Social.”

Ação – Em 2020, o programa Crédito Solidário realizou 11 ações na capital e 03 ações no interior, com um total de 1.517 atendimentos, onde 842 foram mulheres e 378 contempladas. Com tudo, foi liberado um recurso de R$ 844.400,00 mil.

Objetivo – A ação visa, por meio do Programa Crédito Solidário, disponibilizar financiamentos com linhas de crédito para fomentar o mercado de trabalho informal na capital amazonense, para pessoas que estão querendo ser inclusas no contexto sócioeconômico, realizando trabalhos informais para a geração de renda familiar e desenvolvendo atividades produtivas.

Crédito Solidário – O Programa do Governo do Estado disponibiliza o acesso ao crédito de forma orientada e desburocratizada, com o objetivo de promover o resgate social e econômico a pessoas que encontram-se em situação de vulnerabilidade social e econômica, sejam elas desempregadas, sem vínculos empregatícios ou subdesempregadas, buscando oferecer uma alternativa de crédito. A ação disponibiliza recursos que servirão como capital de giro para os micro e pequenos empreendedores, permitindo-lhes impulsionar seus negócios e, dessa forma, conquistar uma fonte de renda segura.

Parceria – O Programa Crédito Solidário é resultado de uma parceria entre o FPS e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), com o objetivo de levar um sistema de financiamento para pessoas desempregadas ou subempregadas, o que tornará possível sua autossustentabilidade e melhor qualidade de vida.