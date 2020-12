Ventilador pulmonar explode em hospital e mata 9 na Turquia

Nove pessoas morreram depois que um ventilador pulmonar explodiu em um hospital que tratava pacientes com coronavírus no sul da Turquia, disseram as autoridades.

A explosão causou um incêndio na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário privado Sanko, na cidade de Gaziantep, informou o gabinete do governador local.

Pelo menos um dos pacientes morreu durante a transferência para outro hospital.

A Turquia registrou quase 2 milhões de casos de coronavírus e 17.610 mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

Não houve feridos em decorrência do incêndio, ocorrido na madrugada de sábado e rapidamente apagado. As vítimas tinham entre 56 e 85 anos, disse o hospital em um comunicado.

Uma investigação está em andamento para determinar a causa da explosão.

Vários outros pacientes em tratamento na mesma enfermaria foram transferidos para receber tratamento em hospitais próximos, disse o gabinete do governador de Gaziantep.

“As autoridades tomaram as medidas necessárias”, disse o comunicado, ao apresentar condolências aos familiares das vítimas. O porta-voz presidencial turco, Ibrahim Kalin, tuitou para desejar “cura urgente para os feridos”, acrescentando: “Fique bom logo, Gaziantep.”

No mês passado, um incêndio em um hospital na Romênia matou 10 pacientes que recebiam tratamento para Covid-19.

Relatos sugerem que um aparelho médico pegou fogo, causando a explosão de um cilindro de oxigênio próximo.

Em outubro, mais de 150 pacientes em um hospital improvisado para coronavírus na região russa de Chelyabinsk tiveram que ser evacuados quando uma explosão em uma “cabine de oxigênio” causou um incêndio, disse o ministério de emergências da Rússia.

