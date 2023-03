Governo vai investir R$ 100 milhões na segurança pública do RN após ataques

O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou investimentos de R$ 100 milhões para a área de segurança pública do Rio Grande do Norte, durante entrevista coletiva, no fim da manhã desta segunda-feira (20).

Dino chegou ao estado na noite de domingo (19) para acompanhar as ações de combate aos ataques iniciados no dia 14 de março, com incêndios e disparos de arma de fogo contra prédios públicos, comércios e veículos. Segundo a polícia, as ações são orquestradas por uma facção criminosa.

De acordo com o ministro, o valor anunciado sairá do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional e diz respeito a recursos extras, ou seja, além do que o governo do estado já tinha disponibilizado.

“Nesse ano nós vamos investir R$ 100 milhões no Rio Grande do Norte. Esse recurso será repassado para áreas que foram definidas nesse diálogo com o governo estado. Destaco que estamos assumindo o custo de três obras importantes para o estado: o Itep, o regimento de cavalaria e o complexo da Polícia Civil. Essas despesas serão assumidas pelo governo federal, o que vai permitir que a governadora dirija esses recursos que iriam para essas obras para aquisição de viaturas e armamentos imediatamente. Estamos liberando capacidade de investimento”, disse.

“Além disso, nós vamos destinar imediatamente ao estado viaturas e armas longas, carabinas, que vão ampliar o poder de resposta das policiais estaduais. Já temos parte desse equipamento comprados e que será entregue ao longo dessa semana ou da próxima”, acrescentou o ministro.

Segundo o ministro, mais de R$ 5 milhões foram empregados pelo ministério desde a terça-feira (14). Ainda de acordo com ele, cerca de R$ 20 milhões serão aplicados na aquisição de novas viaturas.

O ministro ainda confirmou que deverá estender a permanência das forças nacionais no estado, “enquanto a governadora achar necessário”. Na mesma entrevista, a governadora do RN, Fátima Bezerra, afirmou que os recursos também serão utilizados para ampliação de vagas e compra de equipamentos para o sistema prisional do estado.

Flávio Dino afirmou que há controle progressivo dos crimes. Até o domingo (19), o estado contabilizou 284 ataques a prédios públicos, comércios e veículos no estado.

“Controle progressivo, que significa taxas declinantes. A situação de ontem não é a que nós desejamos, mas é muito melhor que dois ou três dias atrás, porque saímos de centenas de ataques para menos de 10”, disse o ministro.

O estado conta com um efetivo extra de 700 agentes das forças federais e da força nacional, além de militares enviados por outros estados. O governo ainda espera a chegada de mais 290 agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Fonte: G1