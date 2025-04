Governo WL abandona vigilantes com 04 meses de salários atrasados, denuncia deputado estadual

Wilker Barreto volta a cobrar esclarecimentos do governo Wilson Lima acerca de atrasos salariais de vigilantes. Categoria está há 4 meses sem salário e sem respostas do governo do Amazonas





Vigilantes enfrentam descaso e abandono do governador Wilson Lima.

O deputado estadual Wilker Barreto voltou a denunciar a situação dos vigilantes terceirizados das empresas Probank e Locati, que há quatro meses enfrentam atrasos salariais e seguem sem qualquer resposta do Governo do Estado.

O parlamentar cobrou providências imediatas e respeito aos trabalhadores, que prestam serviços essenciais a órgãos públicos, principalmente na área da saúde.

Cronologia das manifestações

Desde janeiro deste ano, os vigilantes têm procurado a Aleam para denunciar os constantes atrasos salariais. Em uma das primeiras ações, realizaram manifestação pacífica em frente à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), sendo recebidos pela pasta, que prometeu buscar soluções. No entanto, até hoje, nada foi resolvido.

Em fevereiro, Wilker promoveu reunião com a Comissão de Segurança Pública para tratar do caso, após as empresas retirarem os vigilantes dos postos de trabalho. A ausência dos profissionais obrigou a Polícia Militar a cobrir a segurança de prédios públicos, evidenciando a gravidade do problema. Em março e abril, os trabalhadores retornaram à Assembleia sem que houvesse qualquer avanço ou resposta efetiva do Governo.

Reivindicações

Em Sessão Ordinária, Wilker Barreto expressou indignação com a postura da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) diante dos salários atrasados. O parlamentar levantou suspeitas de má gestão dos recursos públicos, questionando como, mesmo com o aumento da arrecadação no primeiro trimestre, os vigilantes seguem sem receber. Para Wilker, a situação é grave e configura improbidade administrativa, devendo ser investigada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas.

“Eu estou denunciando a secretária de Estado de Saúde por improbidade, porque para mim está configurada improbidade. Para onde está indo o dinheiro da saúde? Para onde está indo o orçamento crescente? Pegue os números do primeiro trimestre. A receita do estado subiu. Se a receita sobe, como é que trabalhadores terceirizados estão sem receber? Se isso não for um alerta para esta Casa, é o quê? Se não for um alerta para o Ministério Público, Tribunal de Contas, é o quê?”, questionou.

Além das denúncias, Wilker também apresentou uma proposta concreta para tentar resolver o impasse. Ele sugeriu que a Assembleia intermedeie uma ação junto ao Ministério Público do Trabalho, envolvendo o Governo do Estado, as empresas terceirizadas e a Secretaria de Saúde. O deputado alertou ainda para o risco de os recursos serem repassados diretamente às empresas sem garantias de que o valor chegue aos trabalhadores, já que muitas delas acumulam dívidas e bloqueios judiciais.

Por: Beatriz Souza