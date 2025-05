Grupo de Turismo do BRICS debate regionalização e atratividade de nômades digitais em Brasília

O Brasil sediou, nesta sexta-feira (09.05), a 2ª Reunião Técnica do Grupo de Trabalho de Turismo, realizada em Brasília. O encontro teve como objetivo alinhar a elaboração de uma declaração ministerial que aborde os temas debatidos ao longo dos encontros, como a regionalização do turismo, turismo sustentável, resiliente e regenerativo, além de estratégias para a atração de nômades digitais.





A reunião foi conduzida pela secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, e contou com a presença do ministro em exercício da Pesca e Aquicultura, Édipo Araújo. Participaram ainda representantes da China, Etiópia, Rússia, África do Sul, Emirados Árabes, Egito, Índia e Irã, além da Embratur. A ONU Turismo também marcou presença como convidada especial.

O encontro faz parte das ações do Brasil à frente da presidência do BRICS, sob o lema “Fortalecer a Cooperação do Sul Global por uma Governança mais Inclusiva e Sustentável”. Na ocasião, a secretária Ana Carla reforçou o compromisso do país com o fortalecimento da cooperação turística como ferramenta estratégica de desenvolvimento sustentável, inclusão social e valorização da diversidade cultural.

“Sabemos o quanto o turismo é uma ferramenta poderosa para unir culturas, movimentar economias e gerar desenvolvimento. Hoje temos uma grande oportunidade de discutir e aprovar documentos que mostrem como o setor pode ser um vetor real de desenvolvimento sustentável nos países”, ressaltou a secretária.

O ministro em exercício da Pesca e Aquicultura, Édipo Araújo, destacou a relação entre turismo, biodiversidade aquática e conservação ambiental. Segundo ele, o turismo de pesca amadora e esportiva pode impulsionar a geração de renda, promover a inclusão social e contribuir para a adaptação às mudanças climáticas.

“O Brasil é um país com grande biodiversidade aquática. Nesse contexto, o turismo de base comunitária se apresenta como alternativa de baixo impacto que valoriza a identidade cultural dos povos tradicionais”, afirmou o ministro.

Durante a reunião, os países compartilharam experiências de sucesso no setor turístico e colaboraram na consolidação dos relatórios que embasam a futura declaração.

CASES BRASILEIROS – O coordenador de Sustentabilidade e Ações Climáticas no Turismo do MTur, Edson Barros, apresentou iniciativas brasileiras reconhecidas nacionalmente que ilustram a integração entre conservação ambiental, desenvolvimento local e turismo sustentável.

Um dos exemplos é o turismo de base comunitária desenvolvido na Praia do Patacho (AL), localizada na Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais. A iniciativa alia a geração de renda local com ações de preservação ambiental, destacando-se pelo trabalho de proteção do peixe-boi-marinho, espécie ameaçada de extinção.

Outro destaque é a Biofábrica de Corais situada em Porto de Galinhas (PE), criada em 2021 no parque tecnológico da Universidade de Pernambuco. O projeto tem como foco a recuperação de recifes por meio do cultivo e reintrodução de corais em áreas degradadas, com forte participação da comunidade local, que também atua nos passeios turísticos. A iniciativa foi reconhecida pelo MTur com o Prêmio Nacional do Turismo.

REUNIÃO MINISTERIAL – Os ministros do Turismo dos países que integram o BRICS reúnem-se na próxima segunda (12.05), no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O encontro contará com a presença de autoridades dos Estados-membros do bloco.

Durante o encontro, os ministros avaliarão os produtos e propostas elaborados pelo Grupo Técnico de Turismo do BRICS. Ao término das discussões, será realizada a votação e a assinatura da Declaração Ministerial, documento que consolida o compromisso conjunto em torno do fortalecimento da cooperação turística entre as nações.