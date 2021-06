Guarda Municipal prende infrator no parque dos Bilhares

Na manhã desta sexta-feira, 18/6, a Guarda Municipal de Manaus prendeu um homem de 40 anos, que estava furtando portas de ferro e metal no parque municipal dos Bilhares, localizado entre as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus.

“Há uma guarnição da Guarda Municipal atuando no parque dos Bilhares, para manter a ordem e a preservação do local. A equipe que estava de plantão recebeu a denúncia de que um homem estava tentando furtar as tampas de uma caixa de energia. Ao chegarem no local ele tentou fugir, mas foi pego pela guarnição que estava de moto”, ressaltou o secretário municipal da Casa Militar, tenente William Dias.

O infrator ainda tentou furar dois guardas municipais com uma faca, mas foi contido até a chegada da Polícia Militar. Com ele foram apreendidos: uma porta de banheiro, tampas de caixa de energia, uma faca, um alicate e um pote com substâncias químicas.

“Mediante a este fato, nós reiteramos a fala do prefeito David Almeida, na importância de Manaus ter uma Guarda Municipal armada e apta a lidar com esses tipos de ocorrências, que por ventura possam ocorrer nos espaços públicos municipais. A sociedade precisa se sentir segura nas praças, parques e demais ambientes”, enfatizou o secretário.

A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar e foi encaminhada ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul.