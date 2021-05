Hamilton vence o GP de Portugal e mantém a liderança no mundial

Mais uma vez Lewis Hamilton subiu no topo do pódio no GP de Portugal. Vencedor em Portimão no ano passado, o heptacampeão mundial voou no Circuito do Algarve e venceu a corrida deste domingo.

O britânico chegou a cair para a terceira posição no início da prova, mas superou os rivais na pista para conquistar a 97ª vitória na Fórmula 1. Max Verstappen foi o segundo colocado, e Valtteri Bottas completou o pódio.

O britânico da Mercedes faturou a segunda vitória do ano e abriu vantagem na liderança da temporada, com 69 pontos, com Max Verstappen na cola, com 61. O holandês da RBR viu um ponto escapar das mãos ao fim da prova. Ele havia feito a volta mais rápida da corrida na última volta, mas ultrapassou os limites de pista em uma curva. Assim, o finlandês Bottas (Mercedes) ficou com o ponto de volta mais rápida.

O momento em que Lewis hamilton conquista sua segunda vitória em 2021.

G1/Ge