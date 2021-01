Homem é assassinado a tiros no Monte Sião

MANAUS – Mais um crime de homicídio foi registrado na noite de quinta-feira, (14). Dessa vez Luciano Souza Bezerra, de 25 anos, foi assassinado na rua Parada Angélica, Beira Rio, da comunidade Monte Sião, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe da 30 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes foram acionadas por meio do número 190 com a informação de que moradores do local haviam ouvido tiros. Os policiais foram ao local e confirmaram que teve o homicídio.

Segundo informações preliminares, a vítima foi surpreendida por um casal que passou a atirar contra o homem que morreu na hora. A polícia deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia