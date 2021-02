Homem é assassinado com vários tiros pelo corpo no bairro Aleixo

Manaus – Um homem identificado como Marcos Nogueira de França Junior, 27 anos, foi brutalmente assassinado com vários disparos de arma de fogo pelo corpo na noite desta segunda-feira, (1). O fato aconteceu na beco Santa Claudia, bairro Aleixo, zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas a nossa equipe de reportagem, ocupantes de um carro até o momento não identificados, desembarcaram do veículo e caminharam em direção a vítima que foi surpreendida pela dupla que atirou várias vezes. Marcos morreu na hora.

Os policias militares, foram acionado para o local do crime onde logo em seguida a equipe do Instituto Médico Legal, (IML), feza remoção do cadáver. O caso deve ser investigado pela Delegagia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

