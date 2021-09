Homem é assassinado dentro de rede após ter casa invadida no Nova Esperança

MANAUS – Na noite de domingo, (5), aproximadamente quatro bandidos armados invadiram uma residência na rua Gama Farias, bairro Nova Esperança 2, zona Oeste de Manaus, e executam um homem de 28 anos, identificado como Rodrigo Vieira de Souza.

Segundo informações repassadas por parentes da vítima, o mesmo tinha uma dívida com o tráfico onde acabou pagando com a vida. A vítima foi assassinada com mais de dez tiros na região da cabeça e pescoço. A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS) irá investigar o caso.

Texto: Correio da Amazônia