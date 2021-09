Prefeitura realiza intervenções para preservar o meio ambiente

Localizada no centro da maior floresta tropical do mundo, a capital amazonense é uma das portas de entrada para a contemplação de grande parte da Amazônia, que neste 5 de setembro é ainda mais destacada pela celebração do seu dia. Para fortalecer as políticas públicas voltadas ao meio ambiente, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), vem desenvolvendo várias ações e projetos, que contribuem para a preservação e qualidade ambiental do município.

“Nós estamos num processo crescente de ações de conscientização para toda a sociedade, em relação à preservação e conservação da nossa natureza. Desde o início da gestão David Almeida, já distribuímos em torno 20 mil mudas de plantas e queremos estimular muito mais. Assim, conseguimos destacar a Amazônia e os benefícios ambientais da nossa floresta, do nosso bioma, que têm alcance planetário. Essa é uma reflexão que queremos levar para a população, para que todos saibam, conheçam, divulguem e ajudem a proteger essa importante riqueza natural”, destacou o secretário da Semmas, Antônio Stroski.

Durante esta semana, em alusão ao Dia da Amazônia, a Semmas promoveu a “Blitz Manaus Sem Fumaça”, campanha de sensibilização em combate às queimadas urbanas e rurais na cidade. A programação iniciou na quarta-feira, dia 1º, com a doação de mais de 800 mudas de plantas aos moradores da comunidade Osvaldo Frota, no bairro Cidade Nova, zona Norte; se estendeu pela manhã de sexta-feira, dia 3, na bola do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste; e encerra neste domingo, com a ação realizada para o público da Faixa Liberada, no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste.

Outras intervenções

Neste primeiro semestre, o programa ambiental Manaus Verde, lançado desde o início da gestão do prefeito David Almeida, através do “Caminhão Verde”, da Semmas, já percorreu mais de 20 localidades realizando a distribuição de 19.066 mudas de plantas frutíferas, medicinais e ornamentais à população.

“Cada morador que receber na frente da sua casa ou em sua rua uma árvore plantada pela prefeitura deve cuidar, zelar e evitar o vandalismo. Ela precisa crescer e gerar todos os benefícios que a arborização proporciona ao ser humano e ao ambiente em geral. Nós já fizemos intervenções de arborização em cerca de 80 locais diferentes na cidade de Manaus. Somente este ano, já plantamos mais de 2,5 mil árvores com porte de mais de um metro, são árvores que crescerão vistosas e vigorosas. Então, o que a gente precisa é dessa integração das comunidades com o município e do reconhecimento do trabalho que fazemos”, afirmou Stroski.

Também integrando essas intervenções ambientais, foram produzidas 55.259 mudas de plantas, no viveiro instalado nas dependências do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), situado no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste, além de 78 ações de arborização, 362 autorizações de corte/poda emitidas e a manutenção e revitalização de parques e áreas verdes.

“Estamos superando um problema de quase dois anos, causado devido à pandemia da Covid-19, de falta de atenção e manutenção dos parques. Inclusive, temos tido o apoio de outras secretarias municipais. Estamos trabalhando intensamente na revitalização dos parques municipais, para deixarmos disponível à população, para que possam usufruir dessa estrutura de lazer. Queremos garantir um ambiente urbano agradável e aprazível, para atender a população e transformá-lo em um atrativo turístico. A gente quer ter um circuito de parques municipais, para servir com essa atividade e ajudar a dinamizar a nossa economia”, ressaltou o secretário.

Programação

Na próxima quinta-feira, dia 8, a Semmas dará continuidade à ação de doação de mudas de plantas. Desta vez, na rua José Alfredo, localizada no bairro da Paz, zona Centro-Oeste, a partir das 9h. Ainda para a primeira quinzena deste mês, está prevista a reabertura do Parque Municipal Ponte dos Bilhares.