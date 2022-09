Homem é assassinado durante intenso tiroteio em praça na Cidade de Deus

Um homem identificado com como Diogo Félix Bezerra, 33, foi assassinado durante um tiroteio que aconteceu na praça de alimentação da Comunidade Braga Mendes, Bairro da Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, na noite de quarta-feira, (7).

Os envolvidos no tiroteio, segundo foi apurado pela polícia, seriam membros de facções opostas que disputam o comércio de entorpecentes em vários locais públicos da referida comunidade.

Um dos tiros atingiu a cabeça de Diego Félix que ficou agonizando, foi socorrido e levado para o Hospital Dr. Platão Araújo, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito no começo da madrugada desta quinta-feira.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência foram informados que um segundo homem que participou da troca de tiros foi baleado em um dos braços, mas foi levado do local pelos comparsas no carro usado na fuga.

O corpo do homem que morreu no tiroteio foi removido do necrotério do HPS e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).