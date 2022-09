Pai esquece filho no portão de casa e só percebe ao chegar na escola em SC

Um vídeo que mostra o momento em que um pai esquece o próprio filho no portão de casa e o deixa para trás (assista acima) em Gaspar, no Vale do Itajaí, viralizou na web e chegou a 462 mil curtidas na quarta-feira (7).

Marcelo Schroeder, o pai que protagonizou o “esquecimento”, mora no bairro Margem Esquerda e conta que acordou pela manhã para levar o filho de 12 anos à escola. Imagens da câmera de segurança da casa, no entanto, mostram o menino abrindo a porta do carro e a fechando em seguida, sem entrar. O pai, que conduzia o veículo deixa o local sozinho.

Schroeder conta que de um lado do banco traseiro havia um monte de roupa empilhada e, por isso, o filho teria que dar a volta e entrar pela outra porta.

“Só que aí ele abriu a porta, fechou e eu não me toquei. De lá até a escola, no caminho, fui conversando com ele, pedindo para que ele avisasse à professora que o irmão estava com febre e dor de garganta”, relata.

‘Meu Deus, cadê ele?’

O pai diz que começou a achar estranha a falta de resposta do menino, mas considerou que os filhos geralmente ficam quietos durante o trajeto e decidiu seguir viagem.

“Aí quando cheguei no portão da escola chamei: “Filho? Filho?”. Quando o olhei para trás… Meu Deus, cadê ele?”, completou.

Schroeder relata que, no caminho de volta para casa, chegou a ter de parar o carro para secar as lágrimas de tanto que ria. Após a situação, o filho foi levado à aula.

