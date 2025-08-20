Homem é internado após introduzir desodorante na ‘região íntima’ e precisar de cirurgia de urgência

Um homem, ainda não identificado, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campo Salles, em Manaus, na madrugada desta quarta-feira (20), com um objeto introduzido em seu corpo. Segundo informações da unidade, tratava-se de um desodorante em formato “rolon”.





O paciente chegou ao local sentindo fortes dores na região íntima e foi imediatamente atendido pela equipe médica de urgência. De acordo com profissionais da unidade, foi necessário um procedimento cirúrgico emergencial para estabilizar o quadro.

Após os primeiros atendimentos, o homem foi transferido para outra unidade hospitalar, onde passou por nova intervenção médica para a retirada do objeto. O estado de saúde atual não foi divulgado.

A direção da UPA não informou detalhes adicionais sobre a ocorrência.

Por Correio da Amazônia