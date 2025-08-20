“Ramal do Pau Rosa está intransitável por culpa do governador Wilson Lima”, afirmam moradores em protesto

Moradores do Pau Rosa estão indignados com Wilson Lima por promessa de asfalto, que ele não cumpriu





Mais uma para conta de Wilson Lima. Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (20), os moradores de Ramal do Pau Rosa, na zona rural de Manaus, fizeram manifestação pelas promessas que o governador Wilson Lima (União Brasil), não cumpriu com a comunidade.

Os moradores não conseguem fazer seu escoamento agrícola e nem ter uma mobilidade digna. No último dia 1º de agosto, Wilson Lima esteve no local e prometeu que as obras seriam retomadas e concluídas.

Vale ressaltar que o investimento para essa obra ultrapassa R$ 80 milhões.

“Boa parte do ramal do Pau Rosa está sem condições de transitar nele porque o governador Wilson Lima não cumpriu a promessa que fez à comunidade. Para onde está indo o dinheiro ninguém sabe… O que a gente sabe é que ainda não ajudou a melhorar a vida de quem mora no ramal”, lamentou uma manifestante, que não quis revelar o nome.