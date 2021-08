Homem é preso ao assento com fita adesiva após agredir comissários nos EUA

Um homem de 22 anos foi preso após assediar dois comissários de voo e socar um terceiro dentro de um voo da Frontier Airlines. Ele foi contido e preso ao assento com fita adesiva, como mostra um vídeo feito por outro passageiro.

Maxwell Berry foi detido no domingo, mas o caso foi divulgado pela imprensa na terça-feira (3). O incidente aconteceu durante um voo entre a Filadélfia e Miami, e ele foi detido ao chegar ao Aeroporto Internacional de Miami, segundo a rede de TV NBC.

Segundo relatos, Berry teria tocado os seios de uma comissária, as nádegas de outro comissário e socado o rosto de um terceiro. Ele pode ainda ser visto gritando agressivamente no vídeo.

Após os ataques, ele foi contido por um comissário, com a ajuda de outros passageiros, e preso a um assento com o uso de fita adesiva.

An “aggressive” passenger was duct-taped to his seat on Saturday’s Frontier flight from Philadelphia to Miami, after allegedly groping two female flight attendants and punching a male flight attendant. 👀pic.twitter.com/e4wJ3VocQz

— No Jumper (@nojumper) August 3, 2021