Homem é preso em flagrante após estuprar prima de 9 anos

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na segunda-feira (12), por volta de 16h, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, um homem, de 29 anos, pelo crime de estupro vulnerável, cometido contra sua prima de 9 anos.

Durante coletiva de imprensa no prédio da Delegacia Geral, situado na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, informou que tomou conhecimento do caso após o irmão da vítima levar imagens e vídeos que comprovam a relação do homem com a criança.

“Durante a denúncia, o irmão informou que a menina estava de forma marital com o indivíduo desde os 7 anos de idade, com o consentimento do pai da criança”, explicou Joyce.

Ainda conforme a autoridade policial, a voz de prisão em flagrante do homem se deu após a menor, durante seu depoimento, informar que eles haviam mantido relações sexuais na noite anterior.

“Como o crime já ocorria há muito tempo, a criança prestou o depoimento informando o estupro de forma natural, e se manteve calma durante todo momento”, disse a delegada.

De acordo com Joyce Coelho, há uma suspeita de que a vítima era agenciada pelo seu pai, e era abusada por outros homens além de seu primo, porém, o caso está sob investigação. “A menina estava sob a tutela do pai, morando juntamente com ele e mais quatro irmãos, a mãe faleceu”, finalizou a delegada.

O homem foi preso em flagrante, responderá pelo crime de estupro de vulnerável e será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça. Já a criança está sob tutela do irmão, e morando na residência do mesmo, localizada na zona leste de Manaus.