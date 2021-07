Evolução das mulheres ganha destaque na exposição “Viagem Ancestral”

Você sabia que, na história da evolução humana, as mulheres foram responsáveis não apenas pelo desenvolvimento de ferramentas como também participavam de muitas batalhas? Estas e outras histórias sobre o papel das mulheres na trajetória evolutiva da nossa espécie estão na exposição “Viagem Ancestral”, que terá lugar no Manauara Shopping, de 1º de julho a 1º de agosto, com entrada gratuita.

Desenvolvida pelo artista argentino Daniel Williams, a mostra as coloca como protagonistas na trajetória evolutiva da humanidade e coloca o sexo feminino em um papel central para desenvolvimento da raça humana.

“As mulheres foram as responsáveis por desenvolver certas tecnologias que foram fundamentais para o desenvolvimento humano. Há estudos que mostram que as mulheres fabricaram ferramentas, como flechas, anzóis, arpões e mesmo agulhas para costurar roupas que deram condições aos seres humanos de resistir ao frio”, explica Daniel, que há 25 anos trabalha no desenvolvimento de réplicas humanas para museus de todo o mundo. Segundo o criador, as réplicas de seres humanos extintos são feitas a base de material biodegradável e elaboradas na “medida exata que tinha quando estavam vivos e habitavam o planeta”.

De acordo com o produtor da exposição, o colombiano Raul Aldana, “Viagem Ancestral” já estreou em 2020 Colômbia e chega ao Brasil com grande expectativa de público. “Nós escolhemos realizar a mostra em um shopping porque é uma maneira de ir até o público, sem esperar que o público vá até o museu”, diz Aldana.