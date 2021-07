Hapvida: operadora que há 28 anos investe na saúde com tecnologia e inovação

Há 28 anos nascia a operadora Hapvida com o objetivo de cuidar do bem mais precioso das pessoas: a vida. Entre os pilares da empresa, está a inovação em soluções, com serviços que tornam a tecnologia uma grande aliada para a saúde das pessoas. Exemplo disso são as teleconsultas, que já contam com mais de 800 mil atendimentos desde o início da pandemia, em todo o Brasil.

São diversos os serviços na área de tecnologia e inovação. De acordo com o presidente do Sistema Hapvida, Jorge Pinheiro, a empresa entende que investir em tecnologia, tão presente no dia a dia das pessoas, é investir na qualidade de vida. “A tecnologia é uma grande aliada para a nossa saúde. No Sistema Hapvida, temos aplicativo, serviço de avaliação dos atendimentos, tudo isso para nos aproximar, ainda mais, dos nossos clientes. Atuamos com uma medicina inteligente, que facilita a vida das pessoas, com segurança e comodidade”.

Além da inovação em soluções, fazem parte dos pilares da empresa a qualidade técnica, acolhimento de pessoas, eficiência e colaboração entre equipes.

Foi em 12 de julho de 1993, em Fortaleza (CE), que o médico Candido Pinheiro começou um caminho pela democratização da medicina no Brasil com a criação da operadora, que faz parte do Sistema Hapvida, presente em todo o Brasil.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 7,1 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, Grupo Promed além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 37 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 47 hospitais, 201 clínicas médicas, 45 prontos atendimentos, 173 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.