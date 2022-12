Homem é torturado e assassinado no Distrito de Cacau Pirera

MANAUS – Na madrugada deste sábado, (24), um cadáver do sexo masculino foi encontrado dentro de uma casa abandonada na rua do Igarapé, Distrito do Cacau Pirera, Bairro Mutirão, município de Iranduba, a 22 KM, de Manaus.

A vítima estava com marcas de tortura pelo corpo. Até o momento não se tem informações sobre os assassinos. A vítima estava trajando uma bermuda e uma camiseta de cor amarela.

O cadáver foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal, (IML), e. Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia