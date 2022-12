Ladrão furta 232 alianças em loja de shopping em BH

Um homem furtou aproximadamente 232 alianças e anéis, no final da noite desta quinta-feira (22), em uma joalheria do Boulevard Shopping, no bairro Santa Efigênia região leste de Belo Horizonte. A ação do criminoso durou menos de quatro minutos.

O caso só foi descoberto na manhã desta sexta-feira (23), quando uma vendedora chegou para trabalhar. A mulher relatou à PM (Polícia Militar) que o crime foi registrado pelo circuito de segurança.

Segundo a funcionária, as câmeras filmaram o homem entrando no estabelecimento às 23h04, usando uma camisa branca, calça jeans e uma mochila nas costas. Ele conversava no celular durante toda a ação.

A trabalhadora ainda registrou no boletim de ocorrência que a porta não foi arrombada. Segundo ela, o ladrão conseguiu abrir o local eletronicamente, de maneira ainda desconhecida, sem disparar os três alarmes.

A funcionária contou à polícia que fez contato com a empresa de segurança e foi informada que o alarme foi ativado às 22h45 e só desligado na manhã desta sexta-feira, no início do expediente da loja.

O registro policial aponta que as 232 peças furtadas são de prata e ouro com prata, avaliadas em R$ 48.700. A loja, Neo Joalheiros, funcionou normalmente nesta sexta. Procurada, a gerência do comércio não quis se pronunciar.

Procurada, a administração do shopping informou que “está colaborando com as autoridades” para investigação. O centro comercial ainda disse que o suspeitou “clonou o controle remoto da porta” da loja.

