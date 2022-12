Concurso do Banco do Brasil terá vagas para o Amazonas

O Banco do Brasil fará concurso público com 6 mil vagas. Há postos disponíveis para o Amazonas.

Do total de vagas, 4 mil são para preenchimento imediato e 2 mil para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para o cargo de escriturário, sendo a remuneração inicial é de R$ 5.436,03, incluindo salário básico de 3.622,23, auxílio alimentação de R$ 1.014,42 e cesta alimentação de R$ 799,38, com jornada de trabalho de 30 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até 24 de fevereiro do próximo ano, no site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição será no valor de R$ 50,00.

A distribuição de vagas está sendo feito por macro e microrregiões, de acordo com a tabela de oportunidades, que pode ser consultada no edital.