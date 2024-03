Homem faz 17 reféns em ônibus na Rodoviária do Rio; há pelo menos 3 feridos

Um criminoso invadiu um ônibus da Viação Sampaio, na Rodoviária Novo Rio, no Centro, e fez 17 reféns, incluindo crianças e idosos, na tarde desta terça-feira (12). Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, foi acionada para a ocorrência. A área foi isolada.





Segundo a polícia, duas pessoas foram baleadas. Uma das vítimas levou três tiros e foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar. O homem, identificado como Bruno Lima de Costa Soares, foi atingido no tórax e no abdômen. Segundo o hospital, ele corre risco de morte.

Um dos passageiros contou que o ônibus tinha como destino Minas Gerais, mas foi rendido pelo criminoso, que fez disparos. Os tiros atingiram Bruno.

“A gente estava dentro do ônibus, que ia para Belo Horizonte. Mas ele quebrou, não chegou nem a sair, e como estava quente nós descemos. Do nada, um homem começou a atirar de dentro do ônibus e atingiu ele. A empresa está lá no hospital cuidando dele.”

O outro ferido não foi identificado.

Um homem disse que viu o momento em que o bandido sacou a arma.

“Eu estava na passarela quando o rapaz sacou a arma, começou a trocar tiros, baleou o rapaz e entrou no ônibus. Tenho dois amigos que estão dentro do ônibus. Todo mundo desesperado, a gente não sabe o que vai acontecer”, disse Carlos Saraiva.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada às 15h.

Em nota, a concessionária que administra a rodoviária informou que houve uma ocorrência dentro de um ônibus na plataforma central.

“Imediatamente acionamos as autoridades policiais e Bombeiros que já estão no local. Assim que tivermos mais detalhes sobre o fato, faremos novo posicionamento. A referida área já foi isolada para proteção de todos os passageiros. Aguardamos a ação das autoridades no local”, dizia a nota.

A concessionária orientou ainda que as pessoas com passagens marcadas para esta tarde remarquem a viagem junto às empresas de ônibus. É possível solicitar a troca ou o cancelamento. Os passageiros que estão no local foram direcionados para áreas seguras. Outros já deixaram o terminal.

Todas as lojas do terminal foram esvaziadas.

