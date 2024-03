Campanha de Prevenção e Combate ao Bullying e Cyberbullying é realizada nas escolas municipais

Durante todo o mês de março, a Prefeitura de Manaus realiza a Campanha de Prevenção e Combate ao Bullying e Cyberbullying nas unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A iniciativa, conhecida como “Março Laranja”, visa criar um ambiente escolar seguro e acolhedor para todos os alunos, professores e funcionários.





Nesta terça-feira, 12/3, a escola municipal Nossa Senhora das Graças, localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital, recebeu a visita dos assessores da Gerência de Atividades Complementares e Programas Especiais (Gacpe), que coordena a ação, para uma conversa com os adolescentes.

O primeiro momento da palestra ocorreu na quadra da unidade de ensino com os alunos do 6º ano. Já com as turmas do 7º ao 9º ano, a conversa foi na sala de aula. Além da palestra, os alunos puderam se expressar sobre o tema por meio de desenhos e cartazes.

O aluno do 7º ano, Cristofer Nascimento, de 13 anos, disse que já sofreu bullying. “Já sofri um pouco e até mesmo pratiquei, mas decidi parar. Se eu ver alguém sendo intimidado, estarei lá para ajudar e também tentarei conversar com quem está praticando, mostrando que isso não é legal”, explicou.

A Semed tem o objetivo de potencializar a escola como espaço de prevenção, proteção e de garantia dos direitos humanos da criança e adolescente, intensificando as ações de fortalecimento das relações entre alunos, professores e a comunidade escolar, para minimizar os efeitos dos fatores de risco para a violência na escola.

“A campanha de combate e prevenção ao bullying escolar tem como objetivo evitar toda forma de violência, tanto entre os alunos no ambiente escolar quanto no espaço cibernético. Essas ações são respaldadas pela Lei Municipal nº 2104/2016, que reflete o compromisso da Semed em criar um ambiente seguro e acolhedor para todos os estudantes”, relatou a assessora pedagógica do Gacpe, Sandra Linea.

A professora Carla Camelo, relatou a importância da campanha “Março Laranja” nas instituições de ensino.

“É realmente muito importante discutir e conscientizar os estudantes sobre os danos causados pelo bullying e promover uma cultura de respeito e empatia, podendo ajudar a prevenir casos de violência e promover o bem-estar de toda a comunidade escolar”, concluiu Carla.