Homem leva tiro na cabeça e morre minutos depois de ser socorrido pelo SAMU

MANAUS – Na noite de terça-feira, (6), um homem até o momento não identificado, foi assassinado com disparos de arma de fogo na região da cabeça, de baixo da Ponte do bairro Educandos, proximidades da avenida Lourenço da Silva Braga, zona Sul de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, (PM), moradores teria ouvido disparo de arma de fogo no local onde acionaram a polícia para averiguação. A guarnição ao chegar no local do fato confirmou a denúncia.

A vítima ainda estava agonizando onde acabou sendo socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), onde logo em seguida veio a óbito. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, (PC).

Por Correio da Amazônia