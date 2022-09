Homem morre durante troca de tiros com a polícia na Comunidade Jesus me Deus

MANAUS – Um homem até o momento não identificado, foi morto na noite de segunda-feira, (12), na rua Salmo 25, comunidade Jesus me Deu, zona Norte de Manaus. O elemento estava com outros três comparsas realizando comercialização de drogas no local, e ao avistarem os policiais da Secretaria de Segurança Pública, (SSP), deram início a vários disparos contra a guarnição.

Os policiais revidaram aos disparos vindo a atingir o elemento que estava com uma arma de fogo calibre 38 com três munições deflagradas. O mesmo ainda chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, onde logo em seguida veio a óbito.

A arma apreendida foi apresentada no 6º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Por Correio da Amazônia