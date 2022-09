MANAUS – Na manhã desta terça-feira, (13), um carro capotou na avenida Efigenio Sales, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.

Até o momento não se tem as causas do acidente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), esteve no local onde resgatou uma vítima. O trânsito na área acabou ficando comprometido nesta manhã por conta do acidente.

Por Correio da Amazônia