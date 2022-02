Homem que estuprou jovem em 2017 durante festa de virada de ano, é preso

MANAUS – A Polícia Civil de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), cumpriu, na manhã desta terça-feira (08), por volta de 10h, mandado de prisão preventiva em nome de Tiago Leão Amazonas, de 25 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 2017.

De acordo com o Paulo Barros, titular da unidade policial, o crime ocorreu no dia 1º de janeiro daquele ano, na época o autor tinha 18 anos e a vítima tinha 13.

“A adolescente tinha pedido permissão da sua genitora para ir a uma festa de réveillon com um grupo de amigos e, entre eles, estava Tiago. Ele ofereceu bebidas alcoólicas à vítima, ocasião em que ela sentiu mal-estar em decorrência do álcool. O homem, vendo a vulnerabilidade dela, a levou para sua casa e cometeu o crime”, disse o delegado.

Conforme a autoridade policial, a vítima dormiu no local e, quando acordou, foi direto para sua residência. Ao chegar, sua mãe desconfiou que algo havia acontecido e levou a adolescente a uma unidade hospitalar para realizar exames, sendo constatado o delito.

“Após tomarmos conhecimento acerca do fato, iniciamos as diligências para cumprir a ordem judicial em seu nome. Conseguimos localizá-lo após denúncia anônima e efetuamos sua prisão no bairro Jauari, naquele município”, explicou o delegado.

O mandado de prisão em nome do indivíduo foi expedido no dia 12 de janeiro deste ano, pela juíza Joseilda Pereira Bilio, da 3ª Vara da Comarca de Itacoatiara.

O indivíduo responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.