Jucea reduz em 1h50 minutos o tempo de abertura de empresas no mês de janeiro

A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) registrou, no mês de janeiro, uma redução de 1 hora e 50 minutos no tempo médio para abertura de uma nova empresa no estado. Segundo dados do Sistema de Registro Mercantil (SRM) da autarquia, atualmente o empreendedor leva 3h27 minutos para abrir um novo negócio.

No mês de dezembro do ano passado, eram necessárias 5 horas e 17 minutos para abrir uma nova empresa. A redução, em comparação aos meses de dezembro do ano passado e janeiro deste ano, representa uma queda de 35% no tempo médio de constituição.

A redução é ainda mais considerável se levado em consideração o volume de análise de processos do mês de dezembro para janeiro deste ano. Em dezembro, os assessores técnicos da Jucea analisaram 476 registros de novos negócios, enquanto em janeiro foram analisados 559 novos empreendimentos, 83 processos a mais.

O tempo médio analisado leva em consideração a verificação da viabilidade de nome e análise documental do processo de registro.

Para a presidente da Junta Comercial do Estado, Maria de Jesus Lins, a integração digital de todos os órgãos envolvidos na abertura de empresas, além das medidas de simplificação e desburocratização adotadas pela Jucea são alguns fatores que contribuíram para a redução do tempo.

“Temos trabalhado para otimizar ao máximo a análise dos processos de registro, inclusive com um acompanhamento exclusivo com as prefeituras do interior do estado, responsáveis pela viabilidade de endereço. Já avançamos muito, mas sabemos que ainda é preciso fazer mais, e estamos empenhados nisso”, pontuou Maria de Jesus.

Análise de processos – Os critérios utilizados durante a análise do ato de constituição abrange todas as informações inseridas no sistema e, se não há nenhum impedimento legal para o registro e bastando a apresentação de documentos, o processo se torna mais ágil.

Eventuais inconsistências nas informações do processo geram exigências nos processos, o que torna mais lenta a análise, correção e, consequentemente, conclusão.

A Junta segue se dedicando a manter o usuário informado sobre como proceder ao iniciar um registro empresarial, com manuais de orientação e com o atendimento via chat, ambos disponibilizados no site da autarquia.