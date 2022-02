Governo do Estado abre rematrícula do Liceu Claudio Santoro

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, inicia, nesta quarta-feira (09/02), o período de rematrícula dos alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, em todas as unidades, capital e interior. O processo de rematrícula pode ser feito on-line ou presencialmente.

Na capital, os alunos poderão garantir a renovação pela internet. O link para rematrícula estará disponível na página da Secretaria no Instagram (@culturadoam), a partir das 9h desta quarta-feira. Podem realizar a renovação os alunos matriculados e frequentes nos cursos do ano letivo de 2021.

De acordo com o diretor do Liceu, maestro Davi Nunes, os alunos já matriculados devem ficar atentos aos prazos de renovação. “Nós sabemos que o Liceu tem uma demanda muito grande, muitas pessoas querendo ser nossos alunos. Portanto, alunos do Liceu matriculados não deixem de fazer essa rematrícula, porque vocês podem perder a vaga, que será destinada a novos alunos”, alerta o diretor.

O atendimento presencial da capital acontece no Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo, no bairro Dom Pedro, de quarta a sexta-feira, das 9h às 16h. Nas unidades de Parintins e Envira, o atendimento presencial acontece também de quarta a sexta, das 9h às 16h. Não há renovação on-line para as unidades do interior.

Conforme Davi Nunes, o aluno deverá apresentar os seguintes documentos no ato da renovação presencial: RG do aluno e RG dos pais ou responsáveis legais, para estudantes menores de 18 anos de idade. Crianças e adolescentes deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Os alunos que realizarem a renovação on-line serão contatados posteriormente para a entrega da documentação.

O diretor da instituição explica que novas vagas serão abertas somente após a finalização da rematrícula, que termina na sexta-feira (11/02). O ano letivo de 2022 deve ser iniciado no dia 15 de março.

Liceu – Em atividade desde 1998, o Liceu oferece cursos gratuitos, que contribuem para o desenvolvimento técnico-artístico de jovens, adultos e crianças do Amazonas, nas áreas de Dança, Música, Artes Visuais e Teatro.

Em Manaus, o Liceu Claudio Santoro tem unidades no Centro de Convenções – Sambódromo, nos Centros Estaduais de Convivência da Família Magdalena Arce Daou e Padre Pedro Vignola, e no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci). No interior, o Liceu conta com unidades em Parintins e no município de Envira.

Confira datas e horários das rematrículas:

REMATRÍCULA PRESENCIAL

Unidades Manaus

Núcleo de Música

Data: 9 e 10/2/2022

Horário: 9h às 16h

Local: Sambódromo

Núcleos de Artes Visuais, Dança e Teatro

Data: 11/2/2022

Horário: 9h às 16h

Local: Sambódromo

Unidade Envira

Data: 9 a 11/2/2022

Horário: 9h às 16h

Local: Unidade Envira, rua 27 de Julho, bairro São Francisco, Complexo Cena

Unidade Parintins

Data: 9 a 11/2/2022

Horário: 9h às 16h

Local: Unidade Parintins, na rua Nações Unidas, s/nº, Centro, Bumbódromo