Homem que matou rival a facadas em bar é preso em Manaus

A Polícia Civil prendeu, ontem terça-feira (09), Vanderlei Reis da Silva, 33, apontado como autor da morte de Antônio da Silva Xavier, que tinha 38 anos. O crime ocorreu na manhã do dia 28 de março deste ano, em um bar na avenida Getúlio Vargas, no Centro.





O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, fez uma coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral, junto com o delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM). Ele parabenizou a equipe policial da DEHS pela ação exitosa.

“Os policiais civis da DEHS conseguiram prender, em menos de duas semanas, o autor deste crime que foi filmado por testemunhas, gerando grande repercussão. Isso demonstra o comprometimento da DEHS para com o bem-estar da população”, disse.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade especializada, logo que o fato ocorreu, a equipe de investigação da DEHS foi acionada e colheu as informações preliminares da ocorrência.

“O autor e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica desde o dia anterior ao crime. O indivíduo contou, em depoimento, que houve um desentendimento entre eles e a vítima o ameaçou por um motivo que ele não lembra. Então eles iniciaram uma briga corporal e o infrator acabou matando Antônio da Silva a facadas”, disse.

Segundo o delegado, Vanderlei foi preso em uma embarcação no Rio Amazonas, próximo a cidade de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), quando tentava fugir para o município de Monte Alegre, no estado do Pará.

“Recebemos informações que ele estava na iminência de ir para o Pará e iniciamos as diligências. Efetuamos a sua prisão em uma embarcação no Rio Amazonas”, explicou.

Vanderlei Reis da Silva responderá por homicídio qualificado. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.