Homem tenta atingir policiais com faca e acaba sendo baleado na Compensa

Na manhã desta quinta-feira, (14), um homem identificado como Marcos Silva, foi baleado no pé após tentar contra a vida de dois policiais militares com uma faca. O fato ocorreu na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, os militares estavam em uma operação de rotina quando foram informados que um homem estava ameaçando a população com uma arma.

Ao receber voz de prisão o mesmo tentou agredir os policiais que prontamente responderam com um tiro de advertência no pé do suspeito.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), foi acionada para o local. E o suspeito foi encaminhado para o SPA Joventina Dias.

Por Correio da Amazônia