Hospital Nilton Lins será referência para atendimento de pacientes com Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) informa que o Hospital Nilton Lins, que está sendo preparado para ser referência no atendimento de pacientes com Covid-19 em Manaus, não será uma unidade de porta aberta, com livre demanda, como prontos-socorros, por exemplo. O Hospital vai receber pacientes transferidos de outras unidades da rede pública.

Assim como ocorreu em 2020, o hospital atuará como unidade de referência para receber apenas pacientes por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), sob responsabilidade da Central Única de Regulação e Agendamentos de Consultas e Exames (Cura). Ou seja, aqueles que já se encontram em atendimento nas unidades de Urgência e Emergência e, após avaliação médica, tiveram a indicação para internação.

O Hospital Nilton Lins vai atuar da mesma forma como atua o Hospital Delphina Aziz, na zona norte de Manaus. A nova unidade de referência, que deve ser aberta nos próximos dias, tem capacidade inicial para funcionar com 81 leitos clínicos e 22 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

UBS é porta de entrada – A SES-AM ressalta que pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, apresentando sintomas leves, devem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Na capital, esses estabelecimentos são administrados pela Prefeitura de Manaus.

Encaixa-se no perfil de atendimento de UBS, por exemplo, paciente que não esteja com dificuldade de respirar ou falta de ar, e nem com pressão baixa, que são considerados sintomas graves da Covid-19 (e geralmente associados a outros sinais, como febre, tosse e dor de garganta, por exemplo).

Os sinais e sintomas de Covid-19 e outras síndromes gripais mais comuns, que são alerta para procurar assistência médica em UBS, são febre, tosse, coriza, dor de garganta, congestão nasal, produção de escarro e dificuldade para deglutir (engolir).

Rede de urgência e emergência – A SES-AM ressalta que o paciente deve se dirigir a unidades do Estado (rede de urgência e emergência) quando estiver apresentando sinais de gravidade da doença. Alguns desses sintomas são: saturação de oxigênio menor que 95%, falta de ar e baixa pressão.

A rede de urgência e emergência da SES-AM em Manaus com porta aberta para atender pacientes graves com suspeita de Covid-19 e outras síndromes gripais é composta por 24 unidades, entre prontos-socorros, maternidades e serviços de pronto atendimento (SPAs e UPAs).

Pacientes graves têm prioridade – Para evitar que algumas unidades sejam mais demandadas que outras, a SES-AM pede que a população fique atenta às informações sobre o perfil de atendimento de cada unidade da rede estadual. Isso porque há protocolos de assistência específicos para cada nível de complexidade e perfil de paciente.