HPS Delphina Aziz realiza Semana da Higienização das Mãos

O Hospital Delphina Aziz realizou a campanha “Higiene das mãos: Eu me comprometo!”, em alusão ao Dia Mundial da Higiene das Mãos que foi comemorado na quarta-feira (05/05).

A ação, encerrada nesta sexta-feira (07/05), foi uma iniciativa do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH/NHE) e da equipe do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente da unidade de saúde.

Colaboradores, das duas empresas que atuam na gestão do hospital, participaram de ações de conscientização sobre a importância de higienizar corretamente as mãos com água e sabão ou álcool em gel, ato que salva vidas e ajuda na prevenção de infecções hospitalares. A campanha trabalhou de maneira lúdica a eficiente higienização.

A programação incluiu a Sala da Verdade, com a visualização prática se a higienização das mãos estava sendo desempenhada da forma correta. Na Roleta das Bactérias e no Tabuleiro da Higienização foram utilizados jogos de perguntas e respostas sobre os protocolos de higiene.

De acordo com a coordenadora do SCIH/NHE, enfermeira Anny Karoline Miranda, a dinâmica desperta o interesse dos participantes e também fortalece técnicas e os conceitos teóricos e práticos.

“Conscientizar os colaboradores da importância desse ato, de que ele previne infecções hospitalares, e também ajuda no controle de infecções, principalmente agora como os novos protocolos por conta da covid-19. Acreditamos que com brincadeiras criativas e dinâmicas, acabamos por despertar o interesse dos participantes e ao mesmo tempo, fortalecemos as técnicas e conceitos teóricos e práticos sobre como se fazer uma higiene eficaz das mãos”, ressaltou.

Após a conclusão da gincana, colaboradores comprometeram-se em manter a prática de higienização das mãos; e firmaram o compromisso utilizando a figura de uma mão que foi colada em uma árvore simbólica.