Semsa volta a aplicar 1ª dose da vacina em público de 55 a 59 anos com comorbidades

A Prefeitura de Manaus reforça ao público de 55 a 59 anos que faz parte do grupo das comorbidades descritas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, que neste sábado, 8/5, sete pontos de vacinação estarão funcionando das 9h às 16h para a aplicação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19, na capital.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) apontam que 45 mil pessoas de 18 a 59 anos de idade, que apresentam comorbidades, ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Desse total, 6,4 mil estão na faixa dos 55 aos 59 anos de idade.

A secretária Shádia Fraxe explica que os integrantes desse grupo, cadastrados na plataforma Imuniza Manaus (http://imuniza.manaus.am.gov.br/), já podem se vacinar. Os que não fizeram o cadastro também devem se dirigir aos postos para receber o imunizante.

“É importante fazer o cadastro no Imuniza Manaus, porque essa ferramenta agiliza o atendimento nos postos de vacinação. É uma plataforma criada por orientação do prefeito David Almeida, para evitar aglomerações e realizar um atendimento de qualidade, porque as pessoas são informadas sobre dia, local e horário da sua vacinação”, reforça a secretária da Semsa.

Programação

Após a vacinação do grupo de 55 anos, neste sábado, 8/5, os remanescentes do grupo das comorbidades serão atendidos ao longo de uma semana. Na segunda-feira, 10/5, os que têm entre 50 e 54 anos; na terça, dia 11/5, serão os de 45 a 49 anos; na quarta, 12/5, os de 40 a 44 anos; na quinta, 13/5, os de 30 a 39; e na sexta, 14/5, os de 18 a 29 anos.

No sábado, 15/5, a Semsa realizará uma repescagem final para todas as idades, encerrando a etapa de atendimento das pessoas contempladas neste grupo prioritário.

Documentos

Os que vão receber a primeira dose da vacina precisam atentar para a necessidade de apresentar laudo médico ou outro documento específico que comprove a doença preexistente, conforme definido pelo Ministério da Saúde.

Para os usuários que apresentam obesidade é aceita declaração assinada por qualquer profissional de saúde de nível superior; os que têm hipertensão e diabetes, podem apresentar receita médica, em papel oficial do SUS ou da rede privada; para pessoas vivendo com HIV são aceitos o cartão de identificação emitido pelo serviço de saúde; a declaração do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (Siclom); ou o resultado de exames específicos (Carga viral ou CD4).

A retomada da aplicação da primeira dose foi possível pelo recebimento de nova remessa do imunizante AstraZeneca/Oxford, nesta sexta-feira, 7/5, e da primeira remessa da vacina Pfizer/Biontech, repassada ao município no início da semana.

Público para a 1ª dose

Gestantes e puérperas com comorbidades

Vacinação a partir de segunda-feira, 10/5

Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades

Vacinação a partir de sábado, 8/5, de acordo com o calendário:

Sábado, 8/5 – 55 a 59 anos

Segunda-feira, 10/5 – 50 a 54 anos

Terça-feira, 11/5 – 45 a 49 anos

Quarta-feira, 12/5 – 40 a 44 anos

Quinta-feira, 13/5 – 30 a 39 anos

Sexta-feira, 14/5 – 18 a 29 anos

Sábado, 15/5 – repescagem geral desse grupo

Pontos de vacinação contra a Covid-19

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Rua Gandu, 119 – bairro Cidade Nova)

Terminal de Integração 6 (Avenida Comendador José Cruz – bairro Lago Azul)

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Avenida Silves, 2.222 – bairro Crespo)

Universidade Paulista – Unip (Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490 – bairro Parque 10 de Novembro)

Escola de Enfermagem da Ufam – Posto exclusivo para trabalhadores da saúde – (Rua Teresina, 495 – bairro Adrianópolis)

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – bairro São José 1)

Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM (Avenida Constantinopla, 288 , conjunto Campos Elíseos – bairro Planalto)

Centro de Convenções de Manaus – Sambódromo (Avenida Pedro Teixeira, 2.565, conjunto Dom Pedro – bairro Alvorada)