ICMBio apreende 24 quelônios durante operação em reserva no Amazonas

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apreendeu 24 quelônios durante a Operação Quelônio I, realizada na última quarta-feira (23) na Reserva Biológica do Abufari, próxima ao município de Tapauá, no interior do Amazonas.





Durante uma patrulha de fiscalização no Rio Abufari, agentes avistaram três homens em duas canoas em atitude suspeita. Ao se aproximarem, um dos indivíduos fugiu para a mata. Na vistoria das embarcações, foram encontrados 24 animais — um deles já morto — além de 17 malhadeiras e quatro capasaco, instrumentos usados para captura ilegal de quelônios.

Segundo a chefe da reserva, Rita Lima, a fiscalização na região enfrenta desafios devido à presença de moradores dentro da unidade de proteção integral e à intensa movimentação de embarcações no Rio Purus, que pode facilitar o transporte de fauna silvestre e outros materiais ilegais.

A operação segue em andamento com foco na repressão a crimes ambientais e na proteção da unidade de conservação. Todos os barcos que circulam na área estão sendo inspecionados.

Dois suspeitos foram autuados por crime ambiental e liberados após os procedimentos legais.

Reserva Biológica do Abufari

A Rebio Abufari está situada na bacia do Rio Purus e é considerada uma das principais áreas de reprodução da tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa). A reserva abriga uma população estimada em até 225 mil indivíduos da espécie, considerada essencial para a manutenção do ecossistema amazônico.

Fonte: g1/Amazonas