Idam dá continuidade a trabalhos de mecanização em Benjamin Constant

O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), iniciou trabalhos de mecanização na propriedade do produtor Afonso Gomes de Almeida, localizada na estrada Crajari, Km 02, no município de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus). O produtor é contemplado pelo Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme).

Por meio desse trabalho, será feita uma unidade demonstrativa de macaxeira adubada na área, com um plantio tendo em média 28 toneladas de macaxeira por hectare, além de açaí, banana e hortaliças.

De acordo com o gerente da unidade local do Idam em Benjamin Constant, Denis Lima, é a primeira vez que é implantado esse sistema na propriedade. “O objetivo é diminuir o esforço físico, aproveitar áreas de capoeira até quatro anos e triplicar a produtividade, agregando valor a derivados como goma e pé de moleque”, disse.

Ainda conforme o gerente, nesta semana a equipe da unidade local irá preparar uma área para o plantio de maracujá e macaxeira na terra firme, estrada do Mel, Km 01.