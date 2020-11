Idam segue com cursos de implantação da cultura do açaí em Rio Preto da Eva

A unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) em Rio Preto da Eva dá continuidade ao curso de implantação da cultura do açaí na comunidade ZF7B, que deve beneficiar mais de 100 produtores rurais do município, situado a 57 quilômetros de Manaus. O curso, que aconteceu na última semana na sede do Idam, é uma capacitação envolvendo desde análise de solo, preparo de área, questões ambientais, viveiros, entre outras atividades para o desenvolvimento da cultura.

De acordo com o técnico em agropecuária da Gerência de Produção Vegetal do Idam e responsável por ministrar o curso, Jamilson Laray, esta foi a segunda vez que a capacitação para a implantação foi realizada no município. “O primeiro curso aconteceu nos dias 16 e 17 de setembro na comunidade ZF8, onde participaram 28 produtores rurais”.

Estão previstos mais dois cursos sobre o assunto, o primeiro deles a ser realizado na comunidade São Benedito, nos dias 1º e 2 de dezembro, e o último curso desse ano na comunidade das Pedras, no rio Urubu, nos dias 10 e 11 dezembro. Cerca de 100 produtores já estão inscritos nos cursos e serão capacitados para cuidar dos açaizais que vão ser implantados.

Segundo o gerente do Idam em Rio Preto da Eva, Frade Júnior, a importância da capacitação é principalmente a de consolidar o projeto prioritário da cultura do açaí no município. “Até uns anos atrás (esse projeto) não tinha grandes expressões, e agora nós temos quatro viveiros para fornecimento de muda e hoje já temos mais de 200 hectares de açaí. Então é uma cultura que vem se destacando e crescendo a cada dia”.